Liefdeskoppel Laurien Leurink en Robbert van de Peppel clashen in play-offs: ‘Voor ons was het gewoon ruk’

Normaal gesproken vormen SCHC-hockeyster Laurien Leurink (28) en Hurley-coach Robbert van de Peppel (35) een hecht liefdeskoppel. De afgelopen dagen even niet. Ze clashten in de halve finale van de play-offs. Na afloop verklaarden ze elkaar weer de liefde. Gelukkig maar, want in december trouwen ze. ,,Het was écht geen leuke situatie.”