Lieke Klaver is precies waar ze wil zijn: ‘Het kan op twee manieren: vechtend of vliegend’

Tweede wereldbe­ker­ze­ge van het seizoen voor skeleton­ster Kimberley Bos

Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdagmiddag de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Innsbruck gewonnen. Het betekende voor de 29-jarig Edese de tweede wereldbekerzege van het seizoen. Begin januari was ze ook al eens de beste, toen in Winterberg.