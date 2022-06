Lieke Klaver snelt in persoonlijk record naar vijfde plek bij Diamond League-wedstrijd

Olympisch kampioen Niek Kimmann laat BMX even staan: ‘Mijn batterij voelt nu half opgeladen’

Aan ambitie geen gebrek bij olympisch BMX-kampioen Niek Kimmann. En toch last hij juist tijdens het seizoen, én tijdens de wereldbekerwedstrijd op Papendal, een pauze in. ,,Ik moet even aan de rem trekken.”

13 juni