Limietenregen in Apeldoorn voor EK indooratletiek

Niet iedereen naar EK

Niet alle gekwalificeerde atleten zullen naar de EK in Torun gaan. Tweevoudig wereldkampioene Sifan Hassan liep dinsdag een internationale toptijd op de 3000 meter in Liévin (8.33,62), maar dat was haar enige indooroptreden van deze winter. Op de 800 meter bij de mannen hebben vijf atleten zich geplaatst, terwijl er maar drie naar de EK afgevaardigd mogen worden op deze afstand. Vooralsnog is alleen snelste man Lobles zeker van zijn plek in de EK-ploeg, de andere twee worden later aangewezen.