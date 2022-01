Lindsay van Zundert stelt teleur en is al klaar op EK kunstschaatsen

De EK in de Estse hoofdstad was haar laatste optreden voordat Van Zundert afreist naar de Olympische Spelen van Beijing. Ze mag op basis van haar zestiende plaats op de WK van vorig jaar deelnemen aan de Winterspelen. De kunstrijdster uit Etten-Leur is al aangewezen als vlaggendraagster bij de openingsceremonie, samen met langebaanschaatser Kjeld Nuis. Het is voor het eerst sinds 1976 dat een Nederlandse kunstrijdster aan de Olympische Spelen deelneemt. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille.