Lindsey Vonn uit voorzorg aan de kant

De Amerikaanse was zaterdag na een tegenvallend optreden langdurig behandeld aan haar pijnlijke rug. Uit onderzoek bleek geen ernstige schade, er leek sprake van een verkramping. Uit voorzorg haakt Vonn zondag af.



,,Ik ben enorm teleurgesteld, maar mijn grote doel dit jaar zijn de Olympische Spelen. Ik moet mezelf daarom in acht nemen zodat ik klaar ben voor volgende week en, nog belangrijker, voor de Spelen'', meldde Vonn via Twitter. Volgende week wordt er geskied in Val d'Isère.



De 33-jarige Vonn is recordhoudster in de wereldbeker met 77 zeges. Zaterdag meldde ze al dat haar rug en spieren moesten kalmeren, maar hoopte ze nog zondag te kunnen skiën.