Lisanne de Lange vervangt Eva de Goede bij finale World League

De Goede liep eerder bij haar club Amsterdam een rugblessure op. Tijdens een vierlandentoernooi in Melbourne bleek ze nog niet voldoende hersteld. Annan heeft Lisanne de Lange opgeroepen als vervangster.



De Goede had na de Spelen van Rio een jaar afstand genomen van Oranje, maar werd dit najaar weer opgeroepen voor de nationale ploeg. Ze kwam in Melbourne wel in actie, maar bleef tijdens de finale tegen Japan (5-0-zege) al aan de kant. Annan besloot daarop in overleg met de medische staf om De Goede niet mee te nemen naar Auckland waar Nederland vrijdag de eerste groepswedstrijd speelt tegen het gastland.