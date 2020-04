LIVE | Ajax en PSV in virtueel Europees toernooi

Resultaten Zonderland bij kwalifica­tie in Bakoe blijven staan

9 april De resultaten van de kwalificatiewedstrijden bij de wereldbekerwedstrijden turnen in Bakoe, die op 12 en 13 maart werden gehouden, tellen mee voor punten in het wereldbekerklassement. Epke Zonderland eindigde op rekstok op de tweede plaats. Hij verdient daarmee 25 punten. Die tellen nu mee in de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio.