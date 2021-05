LIVE | Atletiekbaas Coe onder de indruk van test olympische marathon

Oranje boven op de estafette: mannen én vrouwen plaatsen zich voor Spelen

1 mei Na de Nederlandse mannen op de 4x400 meter hebben ook de sprintvrouwen op de 4x100 meter bij de WK estafette in het Poolse Chorzow een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veroverd. Vedette Dafne Schippers loodste het kwartet naar de winst in de serie en daarmee rechtstreeks naar de finale. Met die finaleplaats was de olympische kwalificatie een feit.