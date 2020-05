LIVE | Belgische clubs stemmen over einde seizoen, positieve test bij Galatasaray

VIDEO ‘Comeback Kid’ Lotte wil nog één keer alles op alles zetten voor de route naar Winterspe­len

10:30 Lotte van Beek werkt zich thuis in het zweet met gewichten en een schaatsplank en natuurlijk de fiets om buiten te trainen om zo fit mogelijk te zijn. Eindelijk weer, want de longproblemen waardoor de 28-jarige Zwolse in januari een vroegtijdig einde moest maken aan haar schaatsseizoen, lijken voorbij. Voorlopig, zegt ze voorzichtig.