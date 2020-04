LIVE | Bernal mag van zijn burgemeester trainen, Hamilton roept op tot bezinning

Zo vinding­rijk is de topsporter in quarantai­ne

14:19 Woensdag mogen topsporters in Nederland weer enigszins ‘normaal’ gaan trainen (wel onder voorwaarden). De laatste tijd bleken zij zeer inventief in het creëren van trainingsmogelijkheden thuis of in andermans huis en tuin. Onze huisfotograaf Pim Ras zocht hen op en legde hen vast.