LIVE | Beslissing over Spelen in voorjaar 2021, NHL weer stap dichter bij herstart

Fighterheart ‘Als ze achter je aanzitten voor 128 kilo coke, natuurlijk ontken je dan’

4 juni Hesdy Gerges (36) is één van Nederlands bekendste kickboksers. De Amsterdammer met Egyptische roots heeft zijn bekendheid echter niet alleen te danken aan zijn vechtkunsten, maar ook aan dingen die buiten de sport om speelden. In de biografie Fighterheart duikt hij met auteur Frank van Gemert in zijn leven en vertelt hij alles. ,,Die vertrouwensband was gewoon heel goed.”