LIVE: Wüst naar de start voor haar jacht op historie

Kanshebster?

Zijn er nog vrouwen die we vóór de dweil in de smiezen moeten houden? Jazeker. De Amerikaanse Brittany Bowe in rit 7. Zij is gewezen wereldrecordhoudster op de 1000 meter, en werd in 2015 wereldkampioen op de 1500 meter.



De laatste jaren heeft Bowe, met name door een fikse hersenschudding, niet al te veel van zich doen spreken. Vandaar ook dat ze al redelijk vroeg in het programma start.