LIVE | Brazilië trekt kandidatuur WK vrouwenvoetbal 2023 in

Rechtszaak Bij atletiek­baas Lamine Diack was alles te koop

8 juni Vanochtend is in Parijs de rechtszaak begonnen tegen Lamine Diack, de Senegalees die 16 jaar aan het roer stond van atletiekfederatie IAAF. De lijst met aantijgingen is eindeloos en gaat van het verdoezelen van dopingzaken tot corruptie en politieke inmenging.