LIVE | Bundesliga loopt 150 miljoen euro mis, Uran beloont pijlsnelle bloemenkweker

McIlroy meldt zich in top van klassement in Texas

9:16 Rory McIlroy heeft zich met een sterke tweede ronde op de Charles Schwab Challenge in de top van het klassement gemeld. De nummer 1 van de wereld had 63 slagen nodig voor zijn tweede omloop over de banen van de Colonial Country Club in Forth Worth, vijf minder dan op de openingsdag. Met een totaal van 131 staat McIlroy twee slagen achter op de Amerikaanse leider Harold Varner III.