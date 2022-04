LIVE | Burgemeester Aboutaleb schudt handen bij finish Marathon Rotterdam, laatste lopers binnen

Nederland­se handbal­lers weten de tegenstan­ders op weg naar het EK 2024

De Nederlandse handballers treffen in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024 Kroatië, Griekenland en België. Dat is het resultaat van de loting die donderdag in Berlijn werd verricht. Oranje-international Bobby Schagen had daarbij een actieve rol.

31 maart