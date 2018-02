LIVE: Nederland 'verliest' goud en zakt in klassement

'Golden boy' keek te lang Netflix

Het zijn die heerlijke verhalen achter heroïsche medailles of onverwachte teleurstellingen die de Olympische Spelen zo bijzonder maken.



We hadden al het verhaal van Mark McMorris en vandaag kwam er weer een mooie anekdote los over het goud Red Gerard. De slopestyle-specialist had zich namelijk op de dag van de olympische finale bijna verslapen. Een ploeggenoot uit de Amerikaanse ploeg maakte hem veel later wakker dan gepland. 'Moet jij niet in actie komen?'



Wat bleek, Gerard had net het olympisch record bingewatchen bij Netflix verbroken. Hij waste zijn gezicht, rende naar de olympische arena en haalde alsnog zijn goud op.