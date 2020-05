LIVE | Championship gaat op 20 juni verder, Bendsneyder wint virtuele GP

Eerbetoon van Frenkie en harde kritiek van Hamilton op F1: sportwe­reld staat stil bij dood George Floyd

22:05 Vanuit de hele sportwereld stromen de eerbetonen aan George Floyd, de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven is gekomen, binnen. Vooral in de Bundesliga was er dit weekend volop aandacht voor het tragische voorval, maar ook Frenkie de Jong liet van zich horen. Lewis Hamilton sprak zich op zijn beurt fel uit tegen het gebrek aan aandacht in de Formule 1.