LIVE | Coaches deze week niet meer toegelaten op NK tennis

Andrea (35) moest haar huis verkopen na een blessure, nu heeft de atlete uit Apeldoorn tóch wat ze wil

13 december Vallen en opstaan, sportief en financieel. Atlete Andrea Deelstra (35) had maar één doel de afgelopen vier jaar en dat was zich plaatsen voor de olympische marathon van Tokio. Na periodes van blessures en herstel, haar huis verkopen voor financiële ruimte, liep ze vorige week die heilige limiet in Valencia.