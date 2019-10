LIVE | Douwe Amels maakt zich klaar voor kwalificaties hoogspringen, De Witte in de halve finale 400 meter

MLB Wild Card Game: 162 wedstrij­den zwoegen voor één al­les-of-nietsduel

16:12 Het zijn misschien wel de meest wrede wedstrijden in de sport. Na het spelen van 162 duels in Major League Baseball (MLB) is het voor vier honkbalclubs vannacht en morgennacht alles of niets in de Wild Card Games. De twee winnaars mogen door in de play-offs, voor de twee verliezers is alle moeite voor niets geweest.