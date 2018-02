LIVE: Duitse biatleet stoot Nederland van troon, Kramer door tot Peking?

'Mijn laatste Spelen? Wie weet?

Op de vraag of hij in Gangneung voor de laatste keer een olympische 5000 meter had gereden en gewonnen, gaf Sven Kramer een ontwijkend antwoord. ,,Dat weet ik niet, geen idee, normaal gesproken wel'', zei de de 31-jarige Fries. ,,Ik begin oud te worden. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Ik ben relaxter en misschien ook wel wijzer dan vroeger.''



Kramer, die al jarenlang een relatie heeft met oud-tophockeyster Naomi van As, staat bij Team LottoNL-Jumbo nog tot en met 2020 onder contract. Hij heeft zich wel eens laten ontvallen dat hij voor een half jaar op 'hoogte' wil gaan wonen, in Calgary of Salt Lake City bijvoorbeeld, om zijn wereldrecords op de 5000 en 10.000 meter op Ted-Jan Bloemen te heroveren. ,,Ja, dan zijn de volgende Winterspelen (in 2022 in Peking, red) nog maar twee jaar verder. Je weet het nooit, maar ik weet niet of ik er thuis mee wegkom.''