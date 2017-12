LIVE: Eerste set voor Pipe in 'langzame' slotpartij

Shiffrin na dubbele overwinning steviger aan de leiding

20:35 De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft vandaag haar 35ste zege gevierd in de wereldbeker. Ze won in Courchevel het onderdeel parallel slalom. De 22-jarige Shiffrin was een dag eerder in het Franse skioord ook al de beste op de reuzenslalom. Ze verstevigde met die dubbele overwinning haar leidende positie in de wereldbekerstand.