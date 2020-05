LIVE | Fans vanaf 1 juni welkom in Servische stadions, Belgische bekerfinale begin augustus in Brussel

Conor McGregor en ‘trashtal­ken’: een verhaal dat nooit stopt

26 mei Als iemand in de MMA-wereld van een beetje trashtalk houdt, dan is het Conor McGregor wel. Zo ook nu weer. De Ier vond het nodig om op Twitter ‘een draadje’ te maken waarin hij de GOAT’s, greatest of all time, in de geschiedenis van de MMA rangschikte. Daarbij zette hij zichzelf vooralsnog op twee. Daar waren zijn collega’s het, op zijn zachtst gezegd, niet mee eens.