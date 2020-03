LIVE | Finale Copa del Rey uitgesteld, NBA krijgt advies om zonder publiek te spelen

MotoGP Amerikaan­se motorrace verplaatst wegens coronavi­rus

10 maart De motorcoureurs uit de MotoGP beginnen nog later aan hun seizoen. Wederom is een race verplaatst vanwege het nieuwe coronavirus. De Grote Prijs van de Verenigde Staten, die voor zondag 5 april op het programma stond, wordt nu pas aan het einde van het seizoen verreden op 15 november. De slotrace in Valencia gaat van 15 naar 22 november.