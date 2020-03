LIVE | Godin hekelt coronabeleid Italië, acht spelers West Ham United in quarantaine

Podcast | Voor Michel Butter gloort weer hoop na uitstellen van de Spelen

27 maart Waar het uitstellen van de Olympische Spelen voor veel sporters een dreun was, zorgde het bij Michel Butter voor opluchting. Hij heeft weer kans zich te kwalificeren, nadat hij eerder zijn limietpoging in Rotterdam zag vervliegen. In de hardlooppodcast De Pacer spreken we de marathonloper over de achtbaan die de afgelopen periode is geweest, over het lopen in coronatijd, het nemen van maatregelen voor zijn gezondheid en de olympische droom.