LIVE: Goud en brons voor Nederland op 10 kilometer open water

Estafette zwemmen

De Nederlandse estafetteploegen hebben op de slotdag van de Europese zwemkampioenschappen in Glasgow beide de finale bereikt op 4 x 100 meter wisselslag.



Bij de vrouwen waren Kira Toussaint, Tes Schouten, Kinge Zandringa en Femke Heemskerk goed voor de vierde tijd in de series: 4.01,50. De Deense vrouwen, met vedette Pernille Blume, zwommen de beste tijd: 3.58,40.



De Nederlandse mannen lieten een tijd van 3.35,88 noteren. Daarmee kwalificeerden Nyls Korstanje, Arno Kamminga, Joeri Verlinden en Stan Pijnenburg zich als vijfde voor de finale. Hier was Rusland de snelste in de series: 3.33,08.



Arjan Knipping slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale op de 400 meter wisselslag. De zwemmer van PSV, afkomstig uit het Gelderse dorp De Heurne, zwom een tijd van 4.19,91. Daarmee werd hij veertiende. De Hongaar David Verraszto was de snelste in de series: 4.14,18.