LIVE: Taylor stelt afscheid nog even uit, nederlaag Gurney, Barney in slotpartij

Onderling

Taylor, als zesde geplaatst in Londen, is natuurlijk de 16-voudig wereldkampioen, maar zijn laatste wereldtitel is alweer van 2013 toen hij Michael van Gerwen in de finale versloeg met 7-4. Vorig jaar knikkerde Raymond van Barneveld The Power in de kwartfinale eruit (5-3).



Taylor en Pipe stonden 12 keer eerdere tegenover elkaar, en Taylor won er daarvan 9. De laatste onderlinge pot, in 2015 op het Players Championship in Coventry, werd echter gewonnen door Pipe, bijgenaamd The Force.