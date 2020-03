LIVE | Halstenberg wil salaris afstaan, Liverpool helpt in supermarkten

KNHB verrast door uitspraken KNWU: ‘Bonden moeten NOC*NSF volgen’

10:40 Sportbonden moeten in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio de lijn van NOC*NSF volgen en niet zelf naar buiten treden met een mening. Dat zegt Erik Gerritsen, voorzitter van de hockeybond, op de vraag of hij vindt dat het evenement komende zomer in Japan nog wel door kan gaan na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.