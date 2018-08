LIVE | Kamminga zevende in finale 200 school

Baanwielrennen

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de sprint bij de EK baanwielrennen in Glasgow. Hoogland versloeg de Brit Philip Hindes. Lavreysen was te sterk voor de Rus Denis Dmitrijev. In de halve finale treffen de Nederlanders elkaar, daardoor is Nederland al zeker van een zilveren plak.



Lavreysen rekende in zijn kwartfinale af met de Rus die hem in 2017 van WK-goud afhield. De 21-jarige Brabander was Dmitrijev in beide races de baas en schaarde zich zo ogenschijnlijk eenvoudig bij de laatste vier.

Hoogland, de Europees kampioen sprint van 2015 die vorig jaar genoegen moest nemen met zilver, was ook in twee heats klaar met zijn tegenstander Hindes.



Lavreysen en Hoogland pakten op de openingsdag van de EK al het goud op de teamsprint.



De onderlinge strijd voor de finale is later in de middag. De finale en de strijd om het brons is vanaf ongeveer 20.15 uur.



De andere halve finale gaat tussen de Duitser Stefan Bötticher en de Brit Carlin Jack. Bötticher rekende af met de Let Vasilijus Lendel. Jack, die WK-zilver pakte op de WK in Apeldoorn, schakelde de Franse titelverdediger Sébastien Vigier uit.