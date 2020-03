LIVE | KNVB belt met club, Japanse premier belt met IOC-voorzitter over uitstel Spelen

Eerste zege Anish Giri op Kandidaten­toer­nooi

23 maart Schaker Anish Giri heeft op het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg in de zesde ronde zijn eerste overwinning behaald. De Nederlandse grootmeester werd in zijn partij tegen Kirill Aleksejenko na ruim zeven uur spel beloond voor zijn doorzettingsvermogen. De Rus miste een eenvoudige remise en verloor een tweede pion, waarna Giri met zwart zijn eerste volle punt mocht bijschrijven.