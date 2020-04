LIVE | Langeveld en Hofland praten over loonsverlaging, Telstar stelt verbouwing uit

Carlijn Achtereek­te verlengt contract bij Jum­bo-Vis­ma tot en met de Winterspe­len in Peking 2022

17 april Carlijn Achtereekte heeft haar contract bij schaatsploeg Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De 30-jarige schaatsster uit Lettele is in elk geval tot en met de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 aan de ploeg van trainer Jac Orie verbonden. In de relatief rustige huidige periode had ze graag de sociale contacten weer aangehaald, maar corona staat in de weg.