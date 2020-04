LIVE | Ligue 1 kan fluiten naar 110 miljoen euro, fans Cambuur helpen club met juridische kosten

Anne Terpstra hervindt liefde voor de fiets, maar moet eerst van ziekte herstellen

29 april Anne Terpstra (29) zit al ruim een maand in de lappenmand. Een van de beste mountainbikesters van de wereld, opgegroeid in Apeldoorn, kwam na een trainingskamp in Zuid-Afrika ziek terug in Duitsland, waar ze nu woont. Corona? ,,Ik ben niet getest, maar het lijkt er wel op. Ik voel me al weer iets beter, maar trainen zit er nog niet in”, zegt Terpstra, die ondanks het gebrek aan wedstrijden wel de liefde voor de fiets hervond.