LIVE | Michael Jordan in tranen bij eerbetoon aan Kobe Bryant en dochter Gianna

Daarna sprak Vanessa ook mooie woorden over haar man, Kobe: ,,Voor iedereen was hij Mamba. Voor mij was hij de liefste man en een geweldige vader. Hij was mijn alles. Ik was zijn eerste liefde, zijn vrouw, beste vriend en beschermer. Hij was een gentleman, heel romantisch. Elk jaar keek ik weer uit naar verjaardagen of Valentijnsdag. Hij deed altijd iets speciaals. We hoopten samen oud te worden: twee lieve mensen die van elkaar hielden. Vlak voordat ze overleden, stuurde hij een lief berichtje. We zouden samen iets gaan doen zonder kinderen. Het is er niet meer van gekomen.”



,,Hij hield ervan om de meiden van school te halen en tijd met ze door te brengen. Gekke liedjes zingen onder de douche. Hij had magische armen waarin de meiden altijd binnen no time in slaap vielen. Hij keek gerust meidenfilms met zijn dochters. Hij had een gevoelig hartje. Als ik te laat kwam voor zijn wedstrijden, was hij bezorgd en vroeg hij de beveiliging waar ik was. Ik wil dat mijn dochters hem zullen herinneren als de geweldige vader die hij was. Kobe en Gigi waren zo makkelijk om van te houden. Ze waren grappig, blij en hielden van het leven. Schat, zorg goed voor Gigi, dan zorg ik voor Natalia, Bianka en Coco (Capri). Veel plezier in de hemel en rust zacht.”