LIVE | Murray levert kritiek op Djokovic om ‘corona-toernooi’, Vettel terug op het circuit

Schaatsta­lent Mika van Essen (20) uit Schalkhaar mag niet door bij Reggen­borgh, maar wil zich opnieuw bewijzen

11:59 Het had de ideale opstap naar de top moeten worden voor Mika van Essen. Maar de 20-jarige schaatser uit Schalkhaar moest na één seizoen het commerciële Team Reggeborgh alweer verlaten. ,,Tja, dat had ik niet verwacht.” Nu doet hij één stap terug, om in de toekomst twee stappen vooruit te zetten.