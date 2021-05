LIVE | Noord-Korea wil niet in Zuid-Korea voetballen, toeschouwers welkom bij F1

Samenvatting Handbal­lers zeker van EK na zege op Turkije

30 april De Nederlandse handballers hebben met een knappe uitzege op Turkije plaatsing voor het Europees kampioenschap in 2022 afgedwongen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in een lege sporthal in Eskisehir met 32-24. Oranje behield daarmee de tweede plaats in de kwalificatiepoule, die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de eindronde.