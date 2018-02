LIVE: Nuis appt uitgesloten Joeskov, strijd om kop medaillespiegel

Relayploeg gediskwalificeerd

Oei, wat een teleurstelling voor de Nederlandse mannen op de aflossing: geen finale na diskwalificatie voor de wereldkampioen! Het team van bondscoach Jeroen Otter werd tijdens de halve eindstrijd van de 5000 meter relay gediskwalificeerd, nadat Sjinkie Knegt bij een inhaalactie in de laatste bocht een straf kreeg.



De uitschakeling van de twee aflossingsploegen - ook de vrouwen sneuvelden in de halve finale - is een tegenvaller. Zowel de mannen als de vrouwen werden vooraf kansen op een medaille toegedicht.



Knegt: ,,Heel jammer dit. Teleurgesteld? Ach, dit is een discipline waarbij het alles of niets kan zijn. Nu was het niets. Maar wat er in de laatste bocht gebeurt... Samuel Girard knalt keihard naar binnen. Dat was niet heel sportief, maar ik krijg de penalty.''