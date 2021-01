LIVE | Opnieuw extra steun voor sportsector, Agüero test positief

Griekse zeilkampi­oe­ne doet boekje open over seksueel misbruik

16 januari Voormalig zeilkampioene Sofia Bekatorou, een van de meest succesvolle Griekse olympiërs, heeft naar buiten gebracht dat ze seksueel is misbruikt door een hooggeplaatste official van de nationale zeilbond. Dat gebeurde op haar hotelkamer na kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van 2000 in Sydney.