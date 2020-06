LIVE | Roglic kan zich opmaken voor eerste koers, Brazilië trekt kandidatuur WK vrouwen 2023 in

Robin Lindhout verruilt Italië voor AZC Alphen

16:53 Waterpoloër Robin Lindhout gaat weer in de Nederlandse competitie spelen. De 29-jarige Lindhout, al jaren een vaste waarde in Oranje, gaat aan de slag bij AZC uit Alphen aan den Rijn. Hij speelde de afgelopen jaren in Italië bij Ortigia en Quinto.