LIVE | Rugbyinterland in Nieuw-Zeeland voor 31.000 fans, Tsjechië mist drie besmette spelers

Kosgei oppermach­tig in marathon Londen, missie Ummels mislukt

4 oktober De Keniaanse atlete Brigid Kosgei heeft zich niet laten afschrikken door de regen in Londen. De wereldrecordhoudster won in een druipende hoofdstad van Groot-Brittannië de marathon in een tijd van 2.18.58. Het was haar tweede zege op rij in de vrouwenrace.