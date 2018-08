LIVE | Schippers en Samuel naar finale 100 meter

Zwemmen

Nyls Korstanje is naar de zesde plaats gesneld in de finale van de 50 meter vlinderslag. De negentienjarige zwemmer evenaarde het Nederlandse record van 23,38 seconden waarmee hij zich een dag eerder had geplaatst voor de eindstrijd. De Europese titel ging opnieuw naar Andrei Govorov uit Oekraïne. De wereldrecordhouder tikte als eerste aan in 22,48.

Het zilver was voor de Brit Benjamin Proud (22,78), Oleg Kostin uit Rusland pakte het brons (22,97). Korstanje had maandag tot twee keer toe het Nederlands record aangescherpt. In de series dook hij met 23,40 onder de nationale toptijd van Mathys Goosen, in de halve finales ging de tiener met 23,38 nog iets sneller. Een medaille bleek te hoog gegrepen in de finale.



,,Maar ik ben best wel tevreden'', zei Korstanje bij de NOS. ,,Het was heel vet om zo'n finale te zwemmen. In de 'voorzit' voelde je die power al.'' Korstanje gaat nu naar de Verenigde Staten om daar te studeren en te trainen. ,,Ik kom in een gigantisch goed team met veel goede sprinters. Het wordt enorm gaaf.''



Kira Toussaint eindigde als achtste en laatste in de finale van de 100 meter rugslag. De houdster van het Nederlands record (59,88) wist opnieuw niet onder de minuut te blijven: 1.00,14. De Europese titel was voor Anastasia Fesikova in 59,19. ,,Het klinkt misschien heel stom als je laatste wordt, maar ik ben eigenlijk gewoon heel tevreden'', zei Toussaint, die in de finale van de 50 rug ook al als laatste aantikte. Op de dubbele afstand keerde ze halverwege als vierde, maar op de tweede 50 meter zakte Toussaint weg. Toch kon ze lachen: ,,ik ben heel trots op mezelf dat ik weer een goede tijd heb gezwommen''.