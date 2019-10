LIVE | Stoten estafettevrouwen zonder Schippers door tot finale?

WK turnen Teambelang staat voorop bij turners in jacht op olympisch ticket

16:35 Bij de WK turnen draait het nu eens niet om finaleplaatsen voor het land, een meerkamper of toestelspecialist. In de al in een vroeg stadium geformuleerde doelstelling voor de Nederlandse turners wordt met geen woord gerept over medailles. Bondscoach Bram van Bokhoven is duidelijk: maandagavond na de kwalificaties moet Nederland bij de top 12 staan. Dan is plaatsing voor de Olympische Spelen een feit en de wereldtitelstrijd, die feitelijk dan pas begint, geslaagd.