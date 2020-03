LIVE | Streep door Man City - Real Madrid én Juventus - Lyon

Turners missen finale bij wereldbe­ker in Bakoe

13:53 Het is de Nederlandse turners tijdens de eerste dag van de kwalificatie voor de wereldbeker in Bakoe niet gelukt finaleplaatsen af te dwingen. Casimir Schmidt en Frank Rijken werden, op respectievelijk vloer en brug, beiden tiende en kwamen daarmee nog het dichtst in de buurt van de eindstrijd. Zowel Schmidt als Rijken is tweede reserve.