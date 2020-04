LIVE | ‘Topverdiener Mesut Özil weigert salarisverlaging Arsenal’

Vijf dingen die je misschien nog niet wist over de grootste basketbal­ler aller tijden

20 april Velen zien hem als dé beste basketballer ooit: Michael Jordan. Eindelijk krijgt ook hij nu een documentaire over zijn leven. In The Last Dance blikt Jordan terug op zijn carrière, maar vooral het hectische seizoen van 1997/1998. Maar er zijn vast nog genoeg dingen die je niet wist over Air Jordan. Vijf opvallende feitjes over de Chicago Bulls legende.