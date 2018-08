LIVE: Weertman jaagt op goud op 10 km, stroeve start Vetter op zevenkamp

Vetter elfde op zevenkamp

Anouk Vetter is wat haperend begonnen aan de zevenkamp bij de EK atletiek in Berlijn. De titelverdedigster bezet na de eerste twee onderdelen de elfde plaats in de tussenstand. Haar sterke nummers moeten nog wel komen.



De 25-jarige Arnhemse opende de wedstrijd met de zevende tijd op de 100 meter horden: 13,55. Ze raakte vol het zevende hekje en was zichtbaar even uit balans. ,,De horden waren slordig. Ik was ook heel nerveus voor de start, zat helemaal te trillen. De schade viel nog mee, want ik had ook zomaar kunnen struikelen'', vertelde ze in de catacomben van het Olympisch Stadion.



Het hoogspringen ging naar behoren met 1,76 meter, maar had beter gekund. ,,Ik zat best wel goed in de wedstrijd. Jammer dat ik de 1,79 niet haalde, want dan had ik de tegenvaller op de horden weer helemaal goedgemaakt. Dus tot dusver zeg ik: mwah.''



Katarina Johnson-Thompson voert de stand aan, olympisch en wereldkampioene Nafissatou Thiam volgt. De Britse en de Belgische wonnen het hoogspringen met 1,91. Voor Thiam, die over de 2 meter kan springen, was dat een tegenvallende hoogte. De zevenkamp vervolgt vanavond met het kogelstoten.