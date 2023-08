LIVE WK atletiek | Aftellen voor Femke Bol richting finale 400 meter horden, bizar ongeluk met golfkarretjes

België de nieuwe hockeyri­vaal voor Oranje? Bondscoach Van Ass moet het allemaal nog zien

Al jaren zijn de Nederlandse vrouwen ongenaakbaar in het mondiale hockey, België is juist in opmars. In het verleden walsten de hockeysters eroverheen. Dat is verleden tijd, maar ze wonnen op het EK wel het groepsduel met de Red Panthers (2-0), en plaatsten zich voor de halve finales.