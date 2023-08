LIVE WK atletiek | Laros grijpt ondanks nationaal record naast medaille, wat kan Klaver op 400 meter?

met videoNiels Laros is er niet in geslaagd om een medaille te pakken op de 1500 meter tijdens de WK in Boedapest. Het achttienjarige toptalent lag lang op koers voor brons, maar stortte in de laatste fase van de race in. De avondsessie is te volgen in ons liveblog hieronder.