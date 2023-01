LIVE WK hockey | Spanning in halve finale tussen Oranje en België: shoot-outs voor plek in finale tegen Duitsland

Lindsay van Zundert plaatst zich overtui­gend voor vrije kür op EK kunstrij­den

Lindsay van Zundert heeft zich bij de EK kunstrijden in het Finse Espoo overtuigend geplaatst voor de vrije kür van zaterdag. De 17-jarige Etten-Leurse kwam in de korte kür tot een bijna foutloos optreden en had met nog zeven deelnemers te gaan de zesde score. De beste 24 plaatsen zich voor de vrije kür.

26 januari