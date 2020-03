LIVE | WK wielrennen blijft hetzelfde, PDC schiet darters financieel te hulp

Omstreden OKT Boksbond: Achteraf verhaal halen, dat is niet fair

15:07 De Nederlandse Boksbond dient geen officiële klacht in bij het IOC, dat eerder deze maand het Europese OKT in Londen liet doorgaan terwijl de coronacrisis al was uitgebroken. ,,We hebben toen zélf de afweging gemaakt om mee te doen, dan vinden we dat we niet achteraf verhaal moeten halen. Dat is niet fair’’, zegt voorzitter Boris van der Vorst van de bond.