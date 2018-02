LIVE: Wordt deze Duitse de ster van de Winterspelen?

Skifederatie verdedigt start

De internationale skifederatie FIS verdedigt haar beslissing om het onderdeel slopestyle bij het snowboarden voor vrouwen door te laten gaan. Internationaal is een golf van kritiek losgekomen dat de wedstrijd werd gehouden ondanks harde wind. ,,De eerste prioriteit van de FIS is de veiligheid van de sporters, en de FIS zou nooit een wedstrijd houden als die niet veilig is.''

Van de 25 deelneemsters die vanmorgen deelnamen wisten er slecht vijf tijdens de eerste run op de been te blijven. Geen enkele snowboardster wist twee foutloze afdalingen neer te zetten in de wedstrijd die uiteindelijk door de Amerikaanse Jamie Anderson werd gewonnen. ,,Onverantwoord'', betitelde niet alleen de Nederlandse deelneemster Cheryl Maas de beslissing, maar ook onder andere het Duitse skiverbond. Volgens de FIS heeft de jury na de training en met de weersvoorspelling in de hand bepaald dat het weer stabiel genoeg was voor de wedstrijd. De weersomstandigheden waren 'binnen de grenzen'.



Bekijk hieronder een samenvatting van de slopestyle-finale.