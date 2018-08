LIVE | Zilver voor Van Rouwendaal bij 25 km, Sagan geeft op in wegrit

Atletiek

Steken in de zij dwongen Abdi Nageeye tot opgave in de slotfase van de marathon in Berlijn. ,,Het was zo erg, ik kreeg gewoon gaan adem meer'', zei de atleet enkele uren na de wedstrijd.



Nageeye lag op dat moment vierde en was bezig met een opmars. De latere Belgische winnaar Koen Naert was niet meer bij te halen, maar de nummers twee en drie, de Zwitser Tadesse Abraham en de Italiaan Yassine Rachik, had hij in het vizier. ,,Ik zat in de wedstrijd om tweede te worden, mijn tempo was hoger. Ineens, na 37 kilometer, waren die steken er.''



De 29-jarige Nageeye, houder van het Nederlands record met 2.08.16, probeerde door te gaan na een korte pauze. ,,Ik zocht naar een andere manier van ademhalen, stak mijn armen omhoog, maar het ging echt niet meer. Het is vreselijk, dit is de eerste keer dat ik uitstap in een wedstrijd.''



De teleurstelling was zo groot omdat de geboren Somaliër naar eigen zeggen in grote vorm stak. ,,Ik was heel snel hersteld van de hamstringblessure die ik dit voorjaar opliep in de marathon van Boston en had heel goed getraind. Ik ging de wedstrijd in met vertrouwen en wilde een medaille. Dat had zeker gekund. Ik was op 10 meter genaderd van de nummers twee en drie.''



Het liep anders. In de buurt van de beroemde Siegessäule capituleerde Nageeye. Hij liep het parcours af en linea recta het atletenhotel in. ,,Zulke heftige steken heb ik nooit eerder gehad. Ik moest stoppen, dat is de harde realiteit. Ik kan het alleen niet verklaren. Ik had niets bijzonders gegeten, gewoon wat ik altijd eet voor een race. Misschien de drank onderweg? Bij de ene post was die warmer dan bij de andere, maar ik bedenk dat nu.''